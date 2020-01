Rogério Ceni lamenta atuação do Fortaleza no mercado e exalta Flamengo: ‘Favorito a tudo’

Reprodução Rogério Ceni concedeu entrevista exclusiva ao locutor Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan



Rogério Ceni não está nada satisfeito com a atuação do Fortaleza no mercado da bola. Em entrevista exclusiva ao locutor Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, o treinador lamentou a defasagem do setor ofensivo tricolor em relação a 2019 e disse que, de início, o time terá de adotar outro estilo de jogo em 2020.

“O início de temporada aqui é muito puxado. Infelizmente, no quesito contratações, nós não conseguimos evoluir muito. No setor ofensivo, perdemos quatro jogadores de velocidade, fomos ao mercado buscar opções, mas não conseguimos essas contratações que eu tinha passado para o clube”, lamentou.

“Nós vamos tentar, dentro da situação que temos, fazer um time alternativo, diferente, até que a gente consiga executar essas contratações. É um Fortaleza com menos opções no ataque do que no ano passado… Vai ter que, naturalmente, mudar um pouco o seu estilo de jogo por não ter esses homens de velocidade”, acrescentou.

Até o momento, o Fortaleza anunciou apenas quatro reforços para 2020: o volante Luiz Henrique, o zagueiro João Paulo, o volante Michel e o atacante Edson Cariús. As perdas que preocupam Rogério Ceni, por sua vez, foram as dos atacantes Kieza (Náutico), Felipe Pires (Hoffenheim-ALE), André Luís (Corinthians) e Matheus Alessandro (Fluminense).

“A única coisa a lamentar, realmente, é que o nosso time era baseado em velocidade, e perdemos três dos cinco velocistas que tínhamos e mais um homem rápido de frente, que era o André Luís”, explicou o treinador. “Tentamos no mercado alguns nomes, mas perdemos para alguns concorrentes que têm um poder aquisitivo maior do que o nosso. Começamos do zero agora estamos com novos nomes a prospectar. Espero que o mais breve tenhamos um futebol mais parecido que o ano passado, mas neste início de temporada provavelmente sofreremos um pouquinho mais”, acrescentou.

‘Flamengo é favorito a tudo’

Ainda na entrevista exclusiva a Nilson Cesar, Rogério Ceni colocou o Flamengo, atual campeão carioca, brasileiro e da Libertadores, como o principal candidato ao título de todos os torneios que disputar em 2020.

“O Flamengo, sem dúvida nenhuma, entra como o grande favorito a todas as competições que jogar, assim como foi no ano passado. Agora… Pode ser que encontre rivais mais prontos, mais preparados, por tudo o que o Flamengo desenvolveu ao longo do ano”, finalizou.