Vem Puskás? Jovem dá 5 dribles iguais e faz gol absurdo na Holanda

Montagem sobre fotos/Reprodução O jovem atacante Jarno Deuring deu 5 dribles iguais no mesmo lance e marcou um golaço pela 4ª divisão da Holanda



O ano de 2020 ainda nem começou, mas já ganhou um candidato à conquista do Prêmio Puskás. O jovem Jarno Deuring, do ACV Assen, anotou um lindo gol na partida contra o Hoogeveen, pela quarta divisão da Holanda.

Deuring recebeu na intermediária ofensiva e aplicou simplesmente cinco dribles idênticos – um deles, inclusive, sobre o goleiro rival – antes de balançar as redes.

Vale premiação? Assista abaixo!