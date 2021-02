Vampeta relembra o dia em que Ronaldo contou quanto ganhava por mês; assista

Ao longo do programa ‘Canelada’, do Grupo Jovem Pan, o Velho Vamp contou o susto que levou quando o craque fez a revelação

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/ronaldo Vampeta relembrou o dia em que Ronaldo lhe contou o quanto ganhava por mês



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, aproveitou a última edição do programa “Canelada” para recordar uma história interessante envolvendo Ronaldo Nazário, com quem dividiu vestiário no PSV, da Holanda, entre 1994 e 1996, e também na seleção brasileira – ambos foram campeões mundiais em 2002. Contratados pelo time holandês na mesma época, o Velho Vamp relembrou quando soube do salário do atacante, que chegou ao clube badalado depois de fazer parte do grupo do Brasil que faturou o tetra na Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos.

“Eu fui vendido ao PSV em 1994. Aqui, no Brasil, eu ganhava dois salários mínimos e meio por mês. Lá, na Holanda, meu salário saltou para 8 mil dólares, com carro e tudo… Eu estava me achando rico! Antes, eu morava em um alojamento e ia treinar de perua”, introduziou o Velho Vamp. “Depois da Copa do Mundo, chegou o Ronaldo Fenômeno com toda moral por ter vencido o Mundial com 17 anos e sendo chamado de ‘Novo Pelé’. Eu peguei amizade com ele e, em um determinado dia, ele me perguntou quanto eu ganhava por mês. Eu, ‘grandão’, falei que eram 8 mil dólares em florim, não era euro na época. Ele respondeu: ‘só isso? Eu ganho 110 mil'”, recordou, demonstrando surpresa.

