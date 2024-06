Beraldo elogia Marquinhos e fala sobre expectativa para ser titular na Copa América: ‘Me preparei’

Zagueiro ressaltou que não se sente em vantagem por conhecer o técnico e o companheiro de clube, e que a competição saudável entre os jogadores será determinante para a escolha de quem começará jogando contra a Costa Rica

Reprodução/CBFTV Lucas Beraldo, zagueiro da Seleção Brasileira



O zagueiro Beraldo, que atua no Paris Saint-Germain ao lado de Marquinhos e recentemente jogou ao lado dele nos amistosos da seleção brasileira, elogiou o companheiro e destacou a liderança que ele exerce tanto dentro de campo quanto no vestiário. “É um sonho jogar ao lado do Marquinhos no Paris Saint-Germain e agora na seleção brasileira também. É um ídolo para mim, um cara que me inspiro muito, o zagueiro ideal no futebol”, elogiou o companheiro. “Ele tem liderança em todos os aspectos e no vestiário. Uma honra e sonho que estou vivendo e estou aprendendo de todas as formas para que me torne tão grande como ele”, disse Beraldo nesta segunda-feira (17), em Orlando, Estados Unidos. Beraldo se mostrou otimista em relação à possibilidade de formar dupla com Marquinhos na defesa da seleção durante a Copa América. “A titularidade está em aberto, tem uma semana para definir quem começa contra a Costa Rica e não acho que levo vantagem (por já conhecer o técnico e o parceiro de clube). Temos de mostrar nos treinos, em disputa sadia entre todos. Acredito que não é por conhecer o Marquinhos e o Dorival que teria mais oportunidade”, explicou. “Para vocês pode ter sido surpresa eu começar jogando, mas me preparei desde que me conheço por gente para viver esse momento”, acrescentou.

O zagueiro ressaltou que não se sente em vantagem por conhecer o técnico e o companheiro de clube, e que a competição saudável entre os jogadores será determinante para a escolha do time titular. Beraldo foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, pelo São Paulo, sob comando de Dorival Júnior. A defesa da seleção brasileira sofreu seis gols em quatro jogos amistosos, o que tem gerado preocupação entre os torcedores. No entanto, os jogadores acreditam que, com o tempo e o trabalho sob o comando de Dorival Júnior, será possível corrigir os erros e melhorar o desempenho defensivo.”Acredito que é questão de tempo, não em uma convocação vamos aprender todos os ensinamentos do Dorival. Sabemos (ele e o goleiro Rafael) um pouco mais do que deseja por termos trabalhado um ano com ele no São Paulo. Até podemos ajudar outros companheiros. A seleção sofreu os gols e agora pode ver o que errou, temos uma semana ainda de trabalho para que esses erros não aconteçam na competição”, disse o zagueiro.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA