Alok, Duda Nagle, Vitor Kley e outros artistas participam do ‘De Tudo Um Pouco’ da Jovem Pan

Comandado por Fred Ring e com participação de Leandro Narloch, Renata Kuerten e Vivi Tomasi, novo programa estreia na terça-feira, 10

Arte/Jovem Pan Elenco do novo programa "De Tudo Um Pouco" da Jovem Pan: Renata Kuerten, Leandro Narloch, Vivi Tomasi e Fred Ring



Os apresentadores recém-contratados pelo Grupo Jovem Pan, Fred Ring, ex-TV Globo, e Leandro Narloch, ex-CNN, farão sua estreia na Jovem Pan na terça-feira, dia 10. Além da dupla, a modelo e apresentadora Renata Kuerten e a jornalista Vivi Tomasi completam o quarteto que comandará a atração “De Tudo Um Pouco“, que vai abordar assuntos relevantes do cotidiano com olhar mais descontraído. Como o próprio nome já diz, a atração trará de tudo um pouco que está acontecendo no Brasil e no mundo com uma análise das principais notícias do dia. “A ideia é um talk show com pautas, uma mistura de entretenimento com jornalismo. Queremos focar na pluralidade de assuntos e debater diferentes opiniões. Teremos pautas sérias, pautas leves, produções externas, matérias e mais de dez quadros dentro do programa. Definitivamente, de tudo um pouco”, explica a editora-chefe Sandra Caymel. Logo na estreia, o DJ Alok estará presencialmente no estúdio do programa.

Além do factual que impacta na vida das pessoas em âmbito mundial, o programa vai focar em: moda, costumes, cinema, esporte, gastronomia, viagem, política, economia, relacionamentos, redes sociais, saúde, sexo, entre outros assuntos. Os correspondentes internacionais da casa também terão participações pontuais ao longo do programa, diretamente de Nova York, Londres, Paris e Portugal, e, eventualmente, da Ásia e Argentina. Os destaques serão comentados e repercutidos pelos correspondentes que poderão discutir com os convidados e especialistas em cada exibição. Dentre as reportagens previstas para entrar no ar, Duda Nagle e a pequena Zoe abrem as portas de sua casa para um churrasco em família, com Fred Ring. Também Felipe Prior bate um papo com o apresentador, numa entrevista surpreendente. Tem também o carpool Karaokê com Vitor Kley, que além de contar várias histórias sobre o início de sua carreira também gravou um dueto especial só para o “De Tudo Um Pouco“. O programa também acompanhou o ‘Tinderzão da Regina Volpato’, que viralizou nas redes sociais. O programa vai ao ar de terça-feira a sexta-feira, das 21h às 22h30, sendo a primeira hora de veiculação no rádio (FM) e no vídeo pelo Panflix, e os demais trinta minutos dedicados exclusivamente ao Panflix. Às quartas, a atração será exibida apenas em vídeo no Panflix.