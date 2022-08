AO VIVO: Adolfo Sachsida é o entrevistado do Direto ao Ponto; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Adolfo Sachsida substituiu Bento Albuquerque no comando do Ministério de Minas e Energia



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 1º, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida. O paranaense tem 50 anos, é formado em economia pela Universidade Estadual de Londria (UEL), tem doutorado pela Universidade de Brasília (UnB), pós-doutorado na Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, e lecionou na Universidade do Texas, também nos EUA. Antes de substituir Bento Albuquerque em meio à crise dos combustíveis, Sachsida integrou a equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia — primeiro como secretário de Política Econômica e depois na função de chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos. Para entrevistar o ministro, o apresentador Augusto Nunes terá em sua bancada Luis Artur Nogueira, jornalista, economista e comentarista da Jovem Pan News, Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste, Marina Mattar, mestre em relações internacionais, e Camila Maia, jornalista do portal MegaWhat.

