AO VIVO: Anderson Torres, ministro da Justiça, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda; assista

Arte/Jovem Pan O ministro Anderson Torres concede entrevista ao Direto ao Ponto nesta segunda



O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 7, a partir das 21h30, o ministro da Justiça e Segurança Púbica, Anderson Torres. Nascido em Brasília, ele é delegado da Polícia Federal e, até ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Torres é o terceiro ministro do governo Bolsonaro. Antes dele, chefiaram a pasta Sergio Moro, hoje rompido com o Palácio do Planalto, e André Mendonça, deslocado para a Advocacia Geral da União (AGU) e depois indicado (e aprovado) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Com experiência em ciência policial, investigação criminal e inteligência estratégica, o ministro chegou à Justiça e Segurança Pública credenciado pelos satisfatórios índices de criminalidade no DF em 2020, os menores dos últimos 41 anos. Esta, aliás, deverá ser sua plataforma em uma eventual candidatura ao Senado neste ano. Comandada pelo apresentador Augusto Nunes, a entrevista, presencial e ao vivo, será exibida no canal Jovem Pan News, no YouTube, e no Panflix. Participarão da bancada Marina Mattar, mestre em relações internacionais, Tomé Abduch, comentarista político, Fabio Zanini, editor do Painel da “Folha de S.Paulo”, e Luis Kawaguti, jornalista especialista em segurança pública e colunista da “Gazeta do Povo” e da “Revista Oeste”.