AO VIVO: Angelita Gama é a entrevistada do Direto ao Ponto desta segunda; assista

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO - 05/03/2020 Angelita Gama, cirurgiã especialista em gastroenterologia, é a entrevista desta segunda, 18



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 18, a médica cirurgiã Angelita Habr-Gama. Especialista em gastroenterologia, ela foi incluída em uma lista elaborada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com os cientistas mais influentes do mundo. Gama foi a primeira mulher residente de cirurgia do Hospital das Clínicas (HC) e também a primeira a chefiar os departamentos de cirurgia e gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). O apresentador Augusto Nunes receberá em sua bancada Branca Nunes, chefe de redação da “Revista Oeste”, Eleonora Paschoal, correspondente dos Estados Unidos e especialista em saúde, Salcy Lima, apresentadora do “Jornal da Record”, e Natalia Cuminale, diretora de conteúdo e CEO do Futuro da Saúde.