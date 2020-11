AO VIVO: Assista à entrevista do dr. Anthony Wong no Direto ao Ponto

Médico e toxicologista será sabatinado pelo apresentador Augusto Nunes e pelas jornalistas Vanessa Sulina, Marina Machado, Paula Leal e Lívia Zanolini

Arte/Jovem Pan Dr. Anthony Wong é médico pediatra e toxicologista



O Direto ao Ponto, programa da Jovem Pan, entrevista agora o médico e toxicologista Anthony Wong para falar sobre medicina, sobre a pandemia da Covid-19, e sobre possíveis vacinas. Wong é pediatra, professor, diretor do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da FM-USP e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos e Farmacológicos. A atração será comandada pelo apresentador Augusto Nunes e terá na bancada as jornalistas Vanessa Sulina, Marina Machado, Paula Leal e a jornalista do Grupo Jovem Pan Lívia Zanolini.

Assista ao programa ao vivo: