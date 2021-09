AO VIVO: Assista à entrevista exclusiva do presidente Jair Bolsonaro ao ‘Direto ao Ponto’

Programa da Jovem Pan comandado por Augusto Nunes completa um ano de exibição e vai ao ar nas segundas-feiras, a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pela Panflix

O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, completa um ano de vida neste mês e terá edição especial nesta segunda-feira, 27, com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Capitão reformado do Exército e deputado federal por sete mandatos entre 1991 e 2018, Bolsonaro foi eleito ao cargo mais alto do país em 28 de outubro de 2018 em segundo turno, recebendo 55,1% dos votos válidos, contra o candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT). No último dia 7 de setembro, milhares de pessoas foram às ruas em atos de apoio ao presidente em capitais como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras. Durante seu discurso, o mandatário afirmou que “só Deus” o tira da presidência e criticou os representantes estaduais, dizendo que “pior do que o vírus [novo coronavírus] foram as ações de alguns governadores e prefeitos”. No “Direto ao Ponto”, Bolsonaro será sabatinado pelo apresentador Augusto Nunes e pelos comentaristas do programa “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan, Guilherme Fiuza e José Maria Trindade.