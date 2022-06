AO VIVO: Daniel Silveira é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF)



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 6, o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Integrante da tropa de choque do governo na Câmara dos Deputados, o parlamentar fluminense foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ataques às instituições e aos ministros da Corte. Pré-candidato ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro, Silveira recebeu um indulto, concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que extinguiu a condenação penal – no entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR), que pediu a condenação do deputado, a graça presidencial não atinge a “eventual responsabilização em outras esferas, como a eleitoral”. Para a PGR, portanto, Silveira segue inelegível pelo período de oito anos. O apresentador Augusto Nunes receberá em sua bancada Marco Antonio Costa, advogado e comentarista da Jovem Pan, Jorge Serrão, comentarista do programa 3 em 1, da Jovem Pan, Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste, e José Maria Trindade, jornalista e comentarista da Jovem Pan.