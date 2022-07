AO VIVO: Daniella Marques é a entrevistada do Direto ao Ponto; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Daniella Marques



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 25, a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques. Considerada o braço-direito de Paulo Guedes no Ministério da Economia, ela deixou a pasta para suceder Pedro Guimarães, afastado do comando do banco após denúncias de assédio sexual. Marques é formada em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e com MBA em Finanças pelo IBMEC do Rio. O programa comandado por Augusto Nunes terá na bancada Bruno Meyer, comentarista de negócios da Jovem Pan News, Carlo Cauti, editor da Exame, Cláudio Gradilone, jornalista, economista e editor de finanças da Isto É Dinheiro, e Paula Leal, editora do site da Revista Oeste.

Assista ao programa desta segunda-feira, 25: