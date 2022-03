AO VIVO: Direto ao Ponto debate a invasão da Ucrânia pela Rússia; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

ARIS MESSINIS / AFP Guerra na Ucrânia ocorre desde o dia 24 de fevereiro



Nesta segunda-feira, 7, o “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, realiza um debate sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Para analisar as causas e consequências do conflito que ocorre no Leste Europeu desde o dia 24 de fevereiro, quando o presidente russo, Vladimir Putin, autorizou o maior ataque de um país europeu contra outro do mesmo continente desde a Segunda Guerra Mundial, o programa recebe o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos Rubens Barbosa; Antonio Gelis Filho, doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) e professor de geopolítica e estratégia empresarial na FGV-Easpo; e Carlo Cauti, jornalista italiano, editor da Exame, presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros e professor de Relações Internacionais no IBMEC. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.