AO VIVO: ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira realiza debate ‘Amazônia Invisível’

Arte/Jovem Pan Direto ao Ponto desta segunda promove debate sobre a Amazônia



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, realiza o debate chamado “Amazônia Invisível”. Nas últimas semanas, a região voltou ao centro do noticiário internacional em razão do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. A dupla desapareceu na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Estado do Amazonas, no dia 5 de junho. Os corpos foram encontrados na quarta-feira, 15. A perícia realizada pela Polícia Federal (PF) apontou que Dom e Bruno foram mortos com tiros de arma de caça. A corporação investiga quais as motivações para o crime e busca novos suspeitos. Até o momento, três pessoas estão presas: os irmãos Amarildo e Oseney de Oliveira, conhecidos, respectivamente, como Pelado e Dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha. A bancada será formada pelo general Maynard Santa Rosa, ex-secretário de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro; o cacique Ronaldo Zokezomaiake, liderança Haliti Paresi; o empresário e ex-madeireiro João Gessi; Elisângela Carreira, jornalista do grupo Jovem Pan; e o jornalista Roberto Cabrini, convidado especial da edição desta segunda.

