AO VIVO: Direto ao Ponto realiza novo debate sobre pesquisas eleitorais; assista

O Direto ao Ponto, da Jovem Pan, realiza, nesta segunda-feira, 10, mais um debate sobre pesquisas eleitorais. Desta vez, para discutir os resultados do primeiro turno das eleições e a discrepância entre o que os institutos divulgaram e o saldo das urnas. No dia 12 de setembro, a 20 dias da primeira etapa da votação, o programa recebeu especialistas para falar sobre as metodologias utilizadas para a realização dos levantamentos, que servem como uma espécie de fotografia do momento de uma campanha eleitoral. O programa apresentado por Augusto Nunes recebe Nair Quintanilha, CEO do Instituto Paraná; Alberto Carlos Almeida, cientista político e escritor, autor de nove obras sobre o assunto, entre elas, a recém lançada “A Mão e a Luva: O que elege um presidente”; Cristyan Costa, editor-assistente da “Revista Oeste”; e Marcelo di Giuseppe, cientista político com ênfase em pesquisa de opinião e diretor do Instituto de Planejamento Estratégico (IBESPE).

