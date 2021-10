AO VIVO: Edição temática do ‘Direto ao Ponto’ discute os desafios da educação; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

O “Direto ao Ponto” promoverá uma edição temática sobre a educação nesta segunda-feira, 25. Quatro especialistas debatem sobre os desafios e os caminhos da aprendizagem durante e após a pandemia do coronavírus. Participam do programa Claudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV); Stravos Xanthopoylos, professor e gestor, especialista em educação aberta, online e a distância; Ilona Becskeházy, doutora em política educacional pela Universidade de São Paulo (USP); e Ivan Siqueira, professor da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP e membro do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. O apresentador Augusto Nunes comanda o programa.

Confira a edição especial do ‘Direto ao Ponto’: