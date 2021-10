AO VIVO: Jorge Seif Junior, secretário de Aquicultura e Pesca, é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Arte/Jovem Pan Jorge Seif Júnior é secretário de Aquicultura e Pesca do governo Bolsonaro



O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 18, Jorge Seif Júnior, secretário de Aquicultura e Pesca do governo Bolsonaro. Em suas redes sociais, Seif se define como “administrador, produtor rural, cristão, conservador, armamentista e soldado do Brasil”. Essas características o aproximaram do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o tornaram figurinha carimbada nas lives semanais. Bolsonaro costuma chamá-lo carinhosamente de 06, tratando o secretário como uma espécie de filho adotivo. Comandada pelo apresentador Augusto Nunes, a entrevista vai ao ar a partir das 21h30. Participarão da bancada Kellen Severo, comentarista de agro da Jovem Pan e colunista do site Jovem Pan News, Edilson Salqueiro, repórter da “Revista Oeste”, Vitor Brown, jornalista e apresentador de “Os Pingos nos Is”, e Mauro Zafalon, colunista da “Folha de S.Paulo”.

Confira a entrevista com Jorge Seif Júnior: