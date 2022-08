AO VIVO: Marcelo Xavier é o entrevistado do Direto ao Ponto; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Isac Nóbrega/PR - 19/08/2021 Marcelo Xavier sucedeu Franklimberg Ribeiro de Freitas na Funai em julho de 2019



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 15, Marcelo Xavier, presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai). Delegado da Polícia Federal e ex-ouvidor do órgão indigenista, ele sucedeu Franklimberg Ribeiro de Freitas em julho de 2019. Xavier é favorável à exploração econômica de terras indígenas e, inclusive, foi à Câmara dos Deputados para rebater denúncias internacionais contra sua gestão. “A gente erra quando pensa que terra indígena é uma imposição preservacionista, está errado. Você demarca porque é direito do índio, a preservação do meio ambiente pode ser consequência, mas não é causa da demarcação”, destacou, em entrevista ao Pânico em maio deste ano. “Tem muito defensor de comunidade indígena que nem sequer pisou em terra indígena. Tem muito indígena que se autodeclara representante dos povos indígenas de todo o Brasil, que mora em cobertura do Nordeste, onde o apartamento custa dois milhões”, acrescentou o presidente da Funai, que já entrou em diversos embates com indigenistas e ONGs que militam pela causa ambiental. Para entrevistar Marcelo Xavier, o apresentador Augusto Nunes terá em sua bancada Leandro Narloch, colunista da Folha de S.Paulo e diretor do projeto Árvore do Futuro, Elisângela Carreira, repórter da Jovem Pan News, Edilson Salgueiro, repórter da Revista Oeste, e Diego Rosa, jornalista e roteirista da Brasil Paralelo.

