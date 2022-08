AO VIVO: Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio é o entrevistado do Direto ao Ponto; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Alan Santos/PR - 07/04/2021 07/04/2021 Inauguração do Novo Pátio de Manobras e da Duplicação da Via de Acesso ao Aeroporto, e Término da Obra Civil da Pista de Pouso (Foz do Iguaçu - PR, 07/04/2021) Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 22, a partir das 21h30, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ex-secretário-executivo da pasta, o engenheiro e mestre em planejamento de transportes substituiu Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) quando este deixou o ministério para concorrer ao governo de São Paulo nas eleições deste ano. O programa apresentado por Augusto Nunes terá na bancada Carlo Cauti, editor da revista Exame e professor de relações internacionais do IBMEC, Bruno Meyer, comentarista de negócios da Jovem Pan News, Luis Artur Nogueira, jornalista, economista e comentarista da Jovem Pan News, e Bruno Freitas, repórter da Revista Oeste. O Direto ao Ponto é um dos programas mais renomados da Jovem Pan News. Já foram sabatinadas personalidades de diversas áreas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, na edição que comemorou um ano do programa. Na última segunda-feira, 15, Marcelo Xavier, presidente da Fundação Nacional do Índio, foi o convidado. Entre outros assuntos, ele falou sobre mineração em terras indígenas, crime organizado na Amazônia e a atuação de ONGs na região.

