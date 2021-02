Ao vivo: Ministro Eduardo Pazuello é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

O general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, é o entrevistado do programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 1º. Substituto de Nelson Teich, ele assumiu a pasta interinamente em maio de 2020, no início da pandemia do coronavírus no Brasil, e foi efetivado em setembro do mesmo ano. Atualmente, ele precisa lidar com duas crises no país: a dificuldade para colocar em prática a campanha nacional de vacinação e a escassez de leitos hospitalares e de cilindros de oxigênio no estado do Amazonas, que registra o maior número de óbitos por habitantes entre todos os estados brasileiros. O programa comandado pelo apresentador Augusto Nunes terá na bancada Leda Nagle, jornalista e apresentadora do Canal da Leda Nagle, Marina Machado, jornalista especializada em saúde, Lívia Zanolini, apresentadora do “Tá Explicado”, da Jovem Pan, e Fabio Zanini, colunista da “Folha de S.Paulo”.

Acompanhe ao vivo a entrevista com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello: