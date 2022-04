AO VIVO: Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira, é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

O programa “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 25, o advogado de Daniel Silveira, Paulo Faria. Além de exercer a advocacia, Faria também é jornalista e radialista. O advogado responderá a perguntas sobre o caso do deputado federal, que recebeu graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira, 21, após ser condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão, além da perda do mandato e dos direitos políticos, por ataques a ministros da Corte. O apresentador Augusto Nunes receberá em sua bancada Marco Antonio Costa, advogado e comentarista da Jovem Pan, Cristyan Costa, editor-assistente da Revista Oeste, Carlo Cauti, editor da Revista Exame e professor de Relações Internacionais do IBMEC e Hyndara Freitas, repórter do Metrópoles.

