AO VIVO: Pedro Guimarães, presidente da Caixa, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda; assista

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Pedro Guimarães é o entrevistado do "Direto ao Ponto" desta segunda-feira



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 24, o economista Pedro Duarte Guimarães, atual presidente da Caixa Econômica Federal. Nascido no Rio de Janeiro, ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e é especialista em em processos de privatização. Em 2000, participou da venda do Banespa, antigo banco estatal paulista, para o Santander. Guimarães é um dos nomes de confiança do presidente Jair Bolsonaro (PL). A sua indicação à Caixa foi definida pouco depois da eleição presidencial de 2018. Após três anos de convivência, seu nome é cogitado até como candidato a vice-presidente de Bolsonaro. Em entrevista a “Os Pingos nos Is”, o chefe do Executivo não descartou a possibilidade de ter o economista em sua chapa. Comandada pelo apresentador Augusto Nunes, a entrevista, presencial e ao vivo, será exibida partir das 21h30 no canal Jovem Pan News, no YouTube, e na Panflix. Participarão da bancada Luis Artur Nogueira, jornalista e economista, comentarista da Jovem Pan, Edilson Salgueiro, repórter da “Revista Oeste”, Valéria Bretas, editora-chefe do Estadão Investidor, e Cláudio Gradilone, editor de Finanças da “Isto É Dinheiro”.

Veja a entrevista com o presidente da Caixa no “Direto ao Ponto”