AO VIVO: reveja a entrevista exclusiva do presidente Jair Bolsonaro ao ‘Direto ao Ponto’

Arte/Jovem Pan O presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista exclusiva ao 'Direto ao Ponto' no dia 27 de setembro de 2021



O “Direto ao Ponto” transmite hoje a entrevista exclusiva com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que foi ao ar em setembro na edição de um ano do programa da Jovem Pan. Capitão reformado do Exército e deputado federal por sete mandatos entre 1991 e 2018, Bolsonaro foi eleito ao cargo mais alto do país em 28 de outubro de 2018 em segundo turno, recebendo 55,1% dos votos válidos, contra o candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT). O dia 7 de setembro de 2021 foi marcado pelas milhares de pessoas que foram às ruas em atos de apoio ao presidente em capitais como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras. Durante seu discurso, o mandatário afirmou que “só Deus” o tira da presidência e criticou os representantes estaduais, dizendo que “pior do que o vírus [novo coronavírus] foram as ações de alguns governadores e prefeitos”. No “Direto ao Ponto”, Bolsonaro foi sabatinado pelo apresentador Augusto Nunes e pelos comentaristas do programa “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan, Guilherme Fiuza e José Maria Trindade.

