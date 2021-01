Ao vivo: Salim Mattar é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Jovem Pan Salim Mattar deixou a Secretaria Especial de Desestatização do governo federal em agosto de 2020



O empresário Salim Mattar, 72, ex-secretário especial de Desestatização do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), é o primeiro entrevistado do “Direto ao Ponto” de 2021. Fundador da empresa de aluguel de carros Localiza, Mattar tinha a missão de encaminhar as privatizações de todas estatais sob o comando da União, com exceção da Petrobras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Com a pandemia, o entusiasta do pensamento liberal — ele é conselheiro do Instituto Millenium — viu seu plano ser adiado, frustrou-se e comunicou sua saída do governo a Paulo Guedes em agosto de 2020. A entrevista será conduzida pelo apresentador Augusto Nunes e terá na bancada Valéria Bretas, editora de finanças do Estadão Investidor, Silvio Navarro, editor-executivo da “Revista Oeste” e comentarista da RedeTV!, Branca Nunes, editora da “Revista Oeste”, e Denise Campos de Toledo, jornalista da Jovem Pan e apresentadora do “Economia em Foco”.

Assista ao vivo: