AO VIVO: Senador Lasier Martins é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda; assista

O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 14, a partir das 21h30, o senador Lasier Martins (Podemos-RS). Jornalista e advogado, o gaúcho nascido em General Camara entrou para a vida política em 2013, quando anunciou ao vivo sua candidatura ao Senado pelo PDT. Eleito no pleito do ano seguinte, ele deixou o partido após ser ameaçado de expulsão por ter votado a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Martins também passou pelo PSD antes de se filiar ao Podemos, em 2019. Nesta entrevista ao vivo e presencial, comandada pelo apresentador Augusto Nunes, ele falará sobre a necessidade de mudanças no Supremo Tribunal Federal (STF) e a possibilidade de impeachment de ministros da Corte. Participarão da bancada José Maria Trindade, comentarista de “Os Pingos nos Is” e colunista do site da Jovem Pan, Leda Nagle, jornalista e apresentadora, Paula Leal, editora do site da “Revista Oeste”, e Fabiana Barroso, comentarista política e advogada.