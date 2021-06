Ao vivo: Vampeta é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Vampeta, ex-jogador do Corinthians e comentarista da Jovem Pan, é o entrevistado desta segunda



O “Direto ao Ponto“ desta segunda-feira, 14, recebe o ex-jogador e comentarista Vampeta. Dirigente esportivo e treinador, atualmente ele participa dos programas “Esporte em Discussão”, “Pergunte ao Vampeta” e “Canelada” na Jovem Pan, onde faz declarações de bastidores e conta histórias dos seus tempos de jogador. O Velho Vamp começou sua carreira no Vitória, teve passagens por PSG e Inter de Milão e se tornou ídolo do Corinthians, conquistando sete títulos com o clube paulista (entre eles o Mundial de 2000). Ele também trabalhou no PSV Eindhoven, da Holanda, Fluminense, Flamengo, Brasiliense, Goiás e Al Salmiya Club, no Kuwait. O volante foi convocado pela primeira vez à seleção brasileira em 1998, quando estava em grande fase no Corinthians. Com a camisa do Brasil, foi campeão da Copa América de 1999 e sagrou-se pentacampeão mundial. Vampeta fez um total de 42 jogos pelo Brasil, marcando dois gols. O Velho Vamp será sabatinado pelo apresentador Augusto Nunes, pelo também comentarista da Jovem Pan Flavio Prado, pelo jornalista e comentarista esportivo do canal BandSports e autor do livro “Jogada Política no Esporte”, Fabio Piperno, pelo comentarista da TV Gazeta Osmar Garraffa e pelo repórter da Revista Oeste Edilson Salgueiro. Entre os assuntos, serão abordados a história de Vampeta, como está o futebol atualmente, a seleção brasileira, a Copa América, a CBF e os demais campeonatos.

