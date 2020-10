AO VIVO: Wilson Witzel é o entrevistado de hoje no ‘Direto ao Ponto’; assista

Augusto Nunes e bancada sabatinam governador afastado do comando do Rio de Janeiro

MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO O governador afastado Wilson Witzel é o entrevistado do 'Direto ao Ponto' desta noite



Após uma estreia arrebatadora no dia 28, com participação do vice-presidente Hamilton Mourão, o programa ‘Direto ao Ponto’, comandado por Augusto Nunes, recebe na próxima segunda-feira, 5, o governador afastado do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Na pauta estão os desafios de seu mandato e as complicações na linha de frente ao combate à pandemia. Witzel terá 90 minutos para se defender da acusação de corrupção que ocasionou seu afastamento do Palácio da Guanabara. Além de Augusto Nunes, Witzel será sabatinado também por uma bancada de jornalistas composta por José Maria Trindade, da Jovem Pan de Brasília, Luís Ernesto Lacombe, da Rede TV, Percival de Souza, da TV Record e Isabele Benito, apresentadora SBT Rio.

Acompanhe a entrevista ao vivo com o governador afastado Wilson Witzel: