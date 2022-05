Assista à reprise da entrevista com o Dr. Zeballos no Direto ao Ponto

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, reprisa netsa segunda-feira, 2, a entrevista com o clínico geral, imunologista e humanista Roberto Zeballos. Durante a pandemia, o Dr. Zeballos se notabilizou por defender o tratamento com corticoide contra a Covid-19 — ele afirma ter conseguido “um resultado absurdo” no Pará usando este tipo de medicação. “Nós vimos mais de 500 casos que estavam precisando de hospital, perdemos só três. Naquele momento, eles estavam em desespero e eu dei a solução, porque estava vendo o resultado do corticoide na veia”, destacou o médico em entrevista ao “Pânico” em abril do ano passado. Zeballos também acredita que houve uma preocupação precipitada com a variante Ômicron. Para ele, o surgimento da nova cepa pode significar o fim da pandemia. O programa comandado por Augusto Nunes recebeu na bancada Paula Leal, editora do site da “Revista Oeste”, Marina Mattar, mestre em relações internacionais, Leda Nagle, jornalista e apresentadora, e Chloé Pinheiro, repórter da “Veja Saúde”.

Veja a entrevista com Roberto Zeballos no “Direto ao Ponto”