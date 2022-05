Assista à reprise do debate sobre o papel do STF no ‘Direto ao Ponto’

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, reprisa nesta segunda-feira, 16, o debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta edição, Augusto Nunes falou sobre decisões recentes da Corte, algumas consideradas arbitrárias por muitos juristas, e o protesto de 7 de setembro de 2021, que levaram milhares de pessoas às ruas em todo o Brasil. Além das acusações contra o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional afastado do PTB, e do jornalista Oswaldo Eustáquio. A bancada teve as presenças de Thaméa Danelon, professora de processo penal e procuradora da República, Dircêo Torrecillas Ramos, professor doutor livre docente pela USP, professor de pós-graduação no EPD- Direito Constitucional Militar e no Instituto Federalista, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, do Conselho de Estudos Avançados da Fiesp e do Conselho Superior de Direito da Fecomercio, e Marcos da Costa, advogado e presidente da OAB-SP entre 2013 e 2018.

