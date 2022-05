Assista à reprise do debate sobre os desafios da educação brasileira no ‘Direto ao Ponto’

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

País tem que lidar com novos desafios na educação após pandemia



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, reprisa nesta segunda-feira, 9, o debate sobre os desafios da educação brasileira. Na edição, quatro especialistas debatem sobre os desafios e os caminhos da aprendizagem durante e após a pandemia do coronavírus, quando o Brasil terá a missão de recuperar os estudantes que se evadiram da escola, lidar com a defasagem e tentar avançar para além do padrão anterior, que era baixo, para garantir igualdade de oportunidades. Participam do programa Claudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV); Stravos Xanthopoylos, professor e gestor, especialista em educação aberta, online e a distância; Ilona Becskeházy, doutora em política educacional pela Universidade de São Paulo (USP); e Ivan Siqueira, professor da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP e membro do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. O apresentador Augusto Nunes comanda o programa.

