Ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto é o entrevistado do Direto ao Ponto; assista ao vivo

Comandado pelo jornalista Augusto Nunes, o ‘Direto ao Ponto’ receberá um convidado por semana, que será sabatinado durante uma hora e meia

Jovem Pan Carlos Ayres Britto foi integrante da Corte de 2003 a 2012



O Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe na noite nesta segunda-feira, 19, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto. O jurista, advogado, magistrado, professor e poeta brasileiro será entrevistado pela seleta bancada do programa, composta pela jornalista Lega Nagle, o apresentador do programa Os Pingos Nos Is, Vitor Brown, a apresentadora do programa Tá Explicado da Jovem Pan, Livia Zanolini, e Paulo Mathias, comentarista do site da Jovem Pan e apresentador dos programas Morning Show e 3 em 1. Carlos Ayres Britto foi integrante da Corte de 2003 a 2012.

Assista ao vivo: