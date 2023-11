Direita precisa se unir se quiser ganhar as eleições em SP, diz Cezinha Madureira

Deputado afirmou que um candidato de direita a mais diminuiria as chances da direita vencer as eleições municipais do Estado

Reprodução/Jovem Pan News Cezinha Madureira em entrevista ao programa Direto ao Ponto



O deputado federal Cezinha Madureira (PSD-SP) afirmou nesta segunda-feira, 6, em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, que acredita que a união da direita é essencial para que o bloco possa vencer as eleições municipais no próximo ano. “Tem que ter uma união de todos de direita, para focar apenas em um candidato. Se não, corremos o risco de perder a eleição”. O deputado destacou que São Paulo tem um “histórico de mudanças de ideologias” e que não se pode “esquecer que tem essa mudança”, por isso, reforçar a união dos candidatos da mesma ideologia é o ponto principal para que se possa avançar em 2024. “Eu acredito que um candidato a mais de direita atrapalha sim a eleição”, disse. O parlamentar também declarou que ainda é cedo para avaliar o governo de Tarcísio de Freitas no Estado, mas que ele o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convidou o “cara certo” para representar o bloco. “Ele tem a popularidade muito alta, é um cara sério e conservador, mas ainda está no início do governo”. Ao ser questionado sobre uma aparente proximidade entre seu partido, PSD, e o governo Lula, Madureira respondeu que “independente da cor partidária, é preciso trabalhar pela população”. O deputado, que é aliado e amigo próximo do ex-chefe do Executivo, afirmou que seus eleitores querem resposta do seu trabalho. “Eu não posso simplesmente fazer oposição ao governo. Eu voto aquilo que é interessante para os meus eleitores e para o Brasil”, finalizou.