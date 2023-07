Direto ao Ponto entrevista nesta segunda-feira o economista Marcos Cintra

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

Marcos Cintra fala à Jovem Pan News nesta segunda-feira



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 17, a partir das 21h30, o economista Marcos Cintra. Professor titular e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Cintra é mestre e doutor em economia, escreveu diversos livros sobre finanças públicas e teoria econômica, ocupou importantes cargos públicos entre os anos 1980 e 2018 e se notabilizou como idealizador do Imposto Único. Eleito vereador por São Paulo em 1992 e em 2008, Cintra também ganhou o pleito para deputado federal em 1998. Entre as secretarias que ocupou, destacam-se a Secretaria do Planejamento do Município de São Paulo, Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e Secretaria Especial da Receita Federal. A entrevista será conduzida pelo apresentador Adalberto Piotto. Participarão da bancada a jurista Angela Gandra Martins, o economista Fábio Pina, o jurista Fernando Capez e o economista Luiz Alberto Machado.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto recebeu neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e João Doria. Na última segunda-feira, 10, o entrevistado foi o senador Eduardo Girão (Novo-CE), que falou sobre os rumos da democracia no país. “O brasileiro está com medo do que está acontecendo. Se parlamentares pensam duas vezes no que falar dentro do Brasil, imagina o cidadão comum. A Constituição não é respeitada por aqueles que deveriam ser seus guardiões, principalmente o STF, que é quem manda e desmanda no Brasil”, declarou. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.