Direto ao Ponto entrevista nesta segunda João Martins, presidente da Confederação da Agricultura

João Martins tem trajetória de mais de cinquenta anos no agronegócio; programa vai ao ar às 21h30

O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 7, o empresário João Martins da Silva Junior, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Martins tem trajetória ligada ao agronegócio há mais de 50 anos, iniciada ao lado de seu pai na pecuária de corte e, mais tarde, na produção de leite na Bahia. Foi fundador e dirigente de várias entidades do setor e está à frente da CNA desde 2017. Na bancada do Direto ao Ponto, estarão a editora executiva do AgFeed, Alessandra Mello, o apresentador do programa ‘Agro – Do campo pra você’, Eduardo Lacerda, o economista Luís Artur Nogueira e o jornalista especialista em agronegócio Valter Puga.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto recebeu neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e João Doria. Na última segunda-feira, 31, o entrevistado foi o deputado federal Kim Kataguiri (União), que se coloca como opção da direita para a corrida pela Prefeitura de São Paulo em 2024. O parlamentar fez críticas à gestão de Ricardo Nunes (MDB) na capital paulista, defendeu mais investimento em segurança e disse que o atual prefeito “não tem condições” de vencer Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.