Direto ao Ponto entrevista o deputado federal Ricardo Salles

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 02/05/2023 Ricardo Salles volta ao Direto ao Ponto após participação em 2021



O Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, entrevista nesta segunda-feira, 22, a partir das 21h30, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), um dos parlamentares mais votados do Estado de São Paulo nas eleições de 2022. Nascido na capital paulista, no dia 8 de junho de 1975, ele é formado em direito, já foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2016 a 2017) e assumiu a mesma pasta no governo federal entre 2019 e 2021, na gestão de Jair Bolsonaro. Liberal-conservador, Salles começou sua atividade política em meados da década de 2000, quando fundou o Movimento Endireita Brasil junto com mais quatro amigos. O parlamentar já passou por PFL (que virou DEM e hoje é União Brasil, após fusão com o PSL) e Novo. Hoje, é um dos principais quadros do PL — inclusive, será relator da CPI do MST na Câmara dos Deputados. Conduzida pelo apresentador Adalberto Piotto, a entrevista terá as participações de Fernando Capez, jurista e comentarista da Jovem Pan News, Gustavo Junqueira, professor universitário e ex-secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Stéfanie Rigamonti, jornalista da “Folha de S.Paulo”, e Wagner Gundim, mestre em direito político e econômico.

Salles retorna ao Direto ao Ponto após sua entrevista em fevereiro de 2021, quando era ministro do Meio Ambiente. Em seu retorno, ele falará, entre outros assuntos, sobre seu desejo de disputar a Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. O programa é dedicado a oferecer informações relevantes e análises aprofundadas, fornecendo uma visão ampla dos acontecimentos políticos do país. Já passaram pela sabatina da Jovem Pan personagens ilustres como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e Rodrigo Maia. Na última segunda-feira, 15, o convidado foi o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, que ofereceu seu ponto de vista sobre marco temporal de terras indígenas. “É fundamental que a Constituição seja respeitada e que as leis que a complementem sejam também estabelecidas pelo Congresso brasileiro e pela Justiça brasileira”, disse. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.