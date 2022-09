Direto ao Ponto entrevista o senador Eduardo Girão nesta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Waldemir Barreto/Agência Senado Eduardo Girão foi eleito senador em 2018 e hoje está filiado ao Podemos



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, entrevista, na segunda-feira, 19, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE). Parlamentar eleito em 2018, o político do Podemos falará sobre as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), o quadro atual da política brasileira e a expectativa para as eleições, que ocorrem no dia 2 de outubro. O programa começará às 21h30 e terá apresentação de Augusto Nunes. A bancada de entrevistadores será composta por Vitor Brown, apresentador da Jovem Pan, Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste, Flavio Morgenstern, escritor e analista político do site Senso Incomum e Carla Aranha, jornalista da Revista Exame, especialista em macroeconomia e política. O Direto ao Ponto é um dos programas mais renomados da Jovem Pan News. Já foram sabatinadas personalidades de diversas áreas, entre elas o cantor Sergio Reis, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ex-jogador Vampeta, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro, hoje candidato ao Senado pelo Paraná, e o presidente Jair Bolsonaro, na edição que comemorou um ano do programa.