‘Direto ao Ponto’ promove debate sobre Justiça com Ives Gandra, Thaméa Danelon e Janaina Paschoal

Montagem sobre fotos de Estadão Conteúdo, Instagram e Alesp Os juristas Ives Gandra Martins, Thaméa Danelon e Janaina Paschoal participam do "Direto ao Ponto" desta segunda-feira, 28



O programa “Direto ao Ponto” desta segunda-feira, 28, exibirá o especial A Justiça em Julgamento, com a participação de três renomados juristas do país: Ives Gandra Martins, advogado, professor e escritor; Thaméa Danelon, procuradora do Ministério Público Federal e ex-coordenadora da força-tarefa da Lava Jato em São Paulo; e Janaina Paschoal, deputada estadual (PRTB-SP), professora de direito da Universidade de São Paulo (USP) e coautora do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Sob o comando do apresentador Augusto Nunes, os três falarão sobre o Poder Judiciário no Brasil, sobretudo algumas ações polêmicas de instâncias superiores como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal Federal (STF). A atração começa às 21h30 e será exibida na TV Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix.

No último dia 17, o STF, por meio de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o Telegram no Brasil após o aplicativo de troca de mensagens instantâneas não cumprir ordens judiciais. O serviço foi reestabelecido no domingo, 20, após o Telegram finalmente atender à solicitação de Moraes. Na esteira deste caso, o TSE se reuniu na quinta-feira com representantes do aplicativo para estabelecer ações de combate às fake news durante as eleições. Já o STJ condenou o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol a indenizar o ex-presidente Lula em R$ 75 mil, por danos morais, devido a uma entrevista em que exibiu um slide de PowerPoint associando o petista a uma série de crimes. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.