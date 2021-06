‘Direto ao Ponto’ reexibe entrevista com Eduardo Bolsonaro; assista

Participação do presidente do PTB Roberto Jefferson, que seria nesta segunda-feira, 28, foi adiada, pois o apresentador Augusto Nunes se recupera de uma laringite; nova data será divulgada em breve

Arte/Jovem Pan 'Direto ao Ponto' reexibe entrevista com Eduardo Bolsonaro



A entrevista do ex-deputado e presidente do PTB Roberto Jefferson no programa “Direto ao Ponto”, que seria exibida nesta segunda-feira, 28, foi adiada. O âncora do programa, Augusto Nunes, está se recuperando de uma laringite e, no momento, impossibilitado de falar. Por respeito aos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan, o programa será remarcado. Uma nova data será divulgada em breve. Por esse motivo, o “Direto ao Ponto” reprisa, a partir das 21h30, o programa com o deputado federal Eduardo Bolsonaro no YouTube e no Panflix. O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi sabatinado no último dia 12 de abril. Participaram da bancada Leda Nagle, jornalista e youtuber, Paula Leal, editora do site da “Revista Oeste”, José Maria Trindade, comentarista político da Jovem Pan, e Jorge Serrão, editor chefe do Blog Alerta Total e integrante do programa “3 em 1”.

