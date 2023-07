Eduardo Leite diz que fala preconceituosa de Jean Wyllys é desserviço à causa da igualdade

Governador do Rio Grande do Sul negou que irá entrar com ação judicial contra o ex-deputado após postagem nas redes sociais

Reprodução/ Jovem Pan News Eduardo Leite participou do programa Direto ao Ponto desta segunda-feira, 24 de julho



Durante sua participação no programa ‘Direto ao Ponto‘, da Jovem Pan News, nesta segunda-feira, 24, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou sobre a fala “preconceituosa e discriminatória” do ex-deputado federal, Jean Wyllys, sobre ele na semana passada. “É uma declaração preconceituosa em todas as direções, porque é preconceito com os militares, com a direita, com os homossexuais e um desserviço prestado à causa da igualdade e do respeito que a gente deve trabalhar”, explicou. Em suas redes sociais, o ex-deputado criticou a decisão de Leite de manter escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul com o seguinte texto: “Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas um gay…? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes”. O governador ressaltou que não deve haver tolerância para preconceitos e que a melhor via para uma discordância é a comunicação. “Ele tem todo direito de criticar o modelo [das escolas] e pensar que pode ser outro caminho, mas discutir o tema e não associar a decisão a uma questão de orientação sexual ou a preferências sexuais. Isso não pode ser tolerado. Pra mim não interessa se o preconceito vem da direita, vem da esquerda, se é da bandeira de uma cor ou de outra, é preconceito que não atende a causa pela qual eu luto que é tolerância, respeito, igualdade”.

Eduardo Leite entregou uma representação ao Ministério Público no último dia 19 de julho para apurar a conduta de Jean Wyllys e disse que acredita que será resolvido. Questionado se, caso não se resolva no MP, se ele entraria com uma ação judicial contra o ex-deputado, o governador negou. “Não quero fazer uma batalha política desse episódio. Ele fez uma declaração que pode ser enquadrada no crime de homofobia e tem que responder por isso. Fiz a representação no MP, não tenho pretensão de fazer uma ação individual e que o Ministério Público tome as providências”, esclareceu. Também durante a entrevista, o governador falou sobre a aprovação da reforma tributária, escolas cívico-militares, governabilidade e demais assuntos da política brasileira. Lembrando que o ‘Direto ao Ponto’ vai ao ar toda segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

Assista na íntegra a entrevista com o governador Eduardo Leite: