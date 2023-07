Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

Gustavo Mansur/Palácio Piratini Eduardo Leite é o entrevistado do Direto ao Ponto nesta segunda-feira, 24



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 24, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Nascido em Pelotas (RS), em 10 de março de 1985, Leite é bacharel em direito, foi vereador em sua cidade e depois se tornou prefeito antes de chegar ao Palácio Piratini, em 2018. Nas eleições de 2022, participou das prévias do PSDB para a candidatura à Presidência da República, mas perdeu a disputa para João Doria, que mais tarde abdicou do direito. Leite, então, concorreu à reeleição no Rio Grande do Sul e derrotou Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno. Em 2021, revelou em um programa de TV sua orientação sexual: “Eu sou gay, e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos EUA não foi um negro presidente. Foi um presidente negro. E tenho orgulho disso. Não trouxe esse assunto, mas nunca neguei ser quem eu sou. Nunca criei um personagem”, disse. O apresentador Adalberto Piotto conduzirá a entrevista e terá na bancada a economista e advogada Elaine Keller, o jurista Fernando Capez, o jornalista Mano Ferreira e o jurista e jornalista Tiago Pavinatto.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto recebeu neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e João Doria. Na última segunda-feira, 17, o entrevistado foi o economista Marcos Cintra, que expôs suas ressalvas sobre o texto da reforma tributária recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados. “É muito difícil a gente fazer uma avaliação do futuro dessa reforma, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza: ninguém tem segurança de nada. Tudo pode acontecer ao longo dos próximos meses. Esse projeto, pelo fato de estar nesse nível de falta de informações, vai ter um período muito longo de teste e implementação, então vai deixar o país num mar de incertezas durante dez anos, até 2033 quando de fato começa a se aplicar o novo sistema”, disse. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.