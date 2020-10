Empresário Nizan Guanaes é o entrevistado do Direto ao Ponto nesta segunda

Considerado um dos mestres da comunicação brasileira, o ex-publicitário e empreendedor será sabatinado por Augusto Nunes e bancada

Eliaria Andrade/Estadão Conteúdo O empresário Nizan Guanaes durante o Congresso Brasileiro de Jornais, em São Paulo



A bancada do Direto ao Ponto, da Jovem Pan, receberá presencialmente o empresário e ex-publicitário Nizan Guanaes, considerado um dos mestres da comunicação brasileira. Sócio e co-fundador do Grupo ABC de Comunicação, holding que reúne 18 empresas nas áreas de publicidade, marketing, conteúdo e entretenimento e, atualmente, à frente da consultoria NIdeias. Apontado pelo Financial Times como um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo e pela revista Fast Company como uma das 100 pessoas mais criativas no mundo dos negócios, o empresário será sabatinado por Augusto Nunes, apresentador do programa, e pela bancada composta pela jornalista Mona Dorf, publicitária, Joanna Monteiro, CCO da Heads propaganda e presidente do Clube de Criação, Raul Justes Lores, editor-chefe da Veja São Paulo, e Guilherme Barros, jornalista e CEO da GBR Comunicação.

No ar há três semanas, o programa vem mantendo um excelente número de audiência e debates calorosos durante a exibição. No episódio de estreia bateu recorde de audiência no horário nobre e ultrapassou seu concorrente direto, o Roda Viva, da TV Cultura, com mais de 65 mil telespectadores simultâneos no canal Jovem Pan News, no Youtube. O vice presidente Hamilton Mourão e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, já passaram pela sabatina comandada por Augusto Nunes. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras das 21h30 às 23h e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube.