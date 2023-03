Ex-governador de SP, João Doria vê Tarcísio de Freitas como o ‘futuro da direita’ no país

Em entrevista exclusiva ao Direto ao Ponto, Doria falou sobre saída do PSDB e revelou que não tem planos de retornar à política

Na noite desta segunda-feira, 27, o ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Doria, participou do programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, e revelou que não tem a intenção de retomar cargos na política. Ele anunciou em outubro do ano passado sua desfiliação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e retornou à vida privada. “Não tenho mais vinculação partidária e nenhuma vinculação política, e nem quero ter. Sem mágoa nenhuma, não quero mais política. Estou de volta ao setor privado e estou muito bem”, disse enfaticamente o ex-governador durante a entrevista. Questionado sobre uma possível decepção com o PSDB por não ser o escolhido para a corrida presidencial de 2022, João Doria foi direto. “O PSDB teve uma atitude correta de promover prévias, foi o único partido do Brasil a promover prévias, um acerto. Prévias duras, difíceis e com bons candidatos. Nós vencemos as prévias e não levamos, aí foi uma postura incorreta porque desrespeitou o processo democrático feito pelo próprio PSDB e desrespeitou a possível colocada em voto digital de milhares de filiados. Foi uma atitude antidemocrática, isso não se faz”, explicou Doria, que ressaltou que ‘não guarda mágoa ou ressentimento’ do partido pela decisão.

Perguntado sobre quem pode aparecer como principal candidato da direita nas próximas eleições presidenciais como um possível “sucessor” de Jair Bolsonaro, Doria disse que o início de gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o coloca com boas credenciais no futuro. “Eu fui governador e esses (quase) 100 primeiros dias do governo Tarcísio tem sido corretos. No bom direcionamento do governo, na formação de uma boa equipe, com menos vínculos políticos, partidários e ideológicos e mais voltado às questões técnicas e o grau de conhecimento do governo. As primeiras iniciativas de Tarcísio foram corretas, ao meu ver, e isso pode elevá-lo a condiçao de um nome com liderança, vamos chamar assim, à direita no Brasil”, comentou. Além dele, Doria também citou Romeu Zema e Ratinho Júnior como possibilidades de crescer até 2026. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, às 21h30 (horário de Brasília), na TV JP News, site da Jovem Pan, rádio FM 100.9, AM 620 e no aplicativo Panflix.

