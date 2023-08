Kim Kataguiri se vê como melhor opção da direita para prefeitura de SP e quer maior orçamento para segurança

Durante participação no programa ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira, deputado federal disse não acreditar que Ricardo Nunes conseguirá se reeleger e sairia como melhor candidatura da direita

Reprodução/ Jovem Pan News Deputado federal por SP participou do programa Direto ao Ponto desta segunda-feira



O deputado federal Kim Kataguiri (União) participou do programa ‘Direto ao Ponto‘ desta segunda-feira, 31, e falou sobre CPI do MST, saúde mental, política brasileira e reforma tributária. Em pergunta sobre quais candidaturas de direita podem se destacar nas eleições para prefeito de São Paulo em 2024, Kim disse que não vê nenhuma boa. “Ricardo Nunes tá louco para ter o voto da direita, mas de direita ele não tem absolutamente nada. Ele sempre foi de centro e agora tem ideologia de gênero nas escolas e entregou a cidade à bandidagem”, disse. Ele ainda negou que o partido não o queira como candidato para o próximo ano. “Não é esse o cenário que eu vislumbro quando converso com a minha bancada ou com a executiva federal, estadual e mesmo na executiva municipal ele disse que vai haver disputa e eu posso me colocar como pré-candidato e eu tenho trabalhado para conseguir essa nomeação”, completou. Kim ressaltou que usa como argumento o fato de que Ricardo Nunes não tem condições de vencer Guilherme Boulos nas eleições. “A cidade está absolutamente entregue ao crime. Só tem asfalto, ele faz o que todo prefeito oportunista faz que é asfaltar. Tenho como principal bandeira e sou pré-candidato pra dizer o seguinte: ‘você quer ser bandido? Muito bem, você vai ser bandido fora da cidade de SP, dentro da cidade você não vai ser’. Aqui não vamos manter esse orçamento pífio de 2% para segurança pública que é igual a da Câmara dos Vereadores. Isso é um completo absurdo”, finalizou.

Confira abaixo a íntegra da entrevista: