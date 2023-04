Prefeito de SP cita avanços na Cracolândia, mas critica ações do Judiciário: ‘É algo muito difícil’

Ricardo Nunes participou do programa ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira e comentou que ações de melhoria na cidade estão sendo ‘atrapalhadas’

Reprodução/ Jovem Pan News Prefeito de São Paulo participou do Direto ao Ponto desta segunda e disse que tentará reeleição



Na noite desta segunda-feira, 17, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participou do programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, e falou sobre sua gestão, os problemas da cidade e o futuro de sua carreira. O tema principal da bancada foi a situação da Cracolândia no centro da capital. A violência na região cresceu recentemente e virou preocupação para a população. “Em 2016, tínhamos quatro mil dependentes, hoje temos mil. Tivemos avanços, mas agora estamos em um momento mais delicado. Uma pesquisa da Unifesp aponta que 57,4% estão há mais de cinco anos e 39% estão há mais de dez anos. Com esses mil temos um desafio maior, porque estão há muito tempo sob os efeitos do crack e agora tem a nova droga, o K9. A prefeitura junta com o governo está fazendo ações fortes e contundentes”, ressaltou o prefeito. Ricardo Nunes fez um ‘desabafo’ ao falar sobre os impedimentos que a Justiça cria no fim do tráfico de drogas na região. “Muitas prisões acontecem pela Guarda Metropolitana. Recentemente uma mulher foi presa com droga, mas um juiz liberou a mulher porque diz que a Guarda Metropolitana não pode fazer prisão, então é algo muito difícil”, contou. Anteriormente, o prefeito citou que tem dinheiro em caixa, mas não consegue gastá-lo com obras porque o Tribunal de Contas do Município está travando o seguimento.

A segunda reclamação em alta é a zeladoria da cidade. O prefeito foi questionado sobre o número alto de buracos nas vias e disse que está trabalhando para melhorar a situação. “São Paulo tem 192 milhões de m² de ruas asfaltadas, vou conseguir fazer até o fim do ano que vem 20 milhões de m² e gastar R$ 2 bilhões do caixa da Prefeitura. O asfalto tem tempo de vida e no passado muito pouco foi feito em relação ao recape. Um grande programa foi feito na gestão passada, mas não nesse volume agora. O tempo médio de tapa buraco hoje é de 7 dias, falta muito, mas é uma cidade que estamos preparando”, contou. Ele disse ainda que não faz mais porque não tem mais equipamentos e a Prefeitura já comprou todo o produto disponível para a obra. Faltando um ano e meio para a próxima eleição para prefeito, Ricardo Nunes confirmou que será candidato e tentará a reeleição. Ele assumiu como prefeito em 2021 após a morte de Bruno Covas. O Direto ao Ponto vai ao ar toda segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na TV JP News, site da Jovem Pan, rádio FM 100.9, AM 620 e no aplicativo Panflix.

Assista abaixo à entrevista com o prefeito: