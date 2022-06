Presidente do Banco dos Brics acredita em aumento do investimento estrangeiro no Brasil

Marcos Troyjo participou do programa ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira, 27, e debateu questões econômicas do país e do mundo

Reprodução/ Youtube Marcos Troyjo participou do programa Direto ao Ponto desta segunda-feira, 27



Nesta segunda-feira, 27, o programa ‘Direto ao Ponto‘ recebeu o presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (também conhecido como banco do BRICS), Marcos Troyjo, para debater as questões econômicas do país e do mundo. Para quem desconhece, o Banco faz investimentos em áreas que os países membro necessitam – Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. No cargo de presidente desde 2020, Troyjo disse que o Brasil teve R$ 25 bilhões aprovados em investimentos desde o início do governo Bolsonaro. Perguntado sobre como o investidor estrangeiro tem visto o país após a pandemia e em ano de eleição, Marcos deu sua visão. “O Brasil em 2019 foi o 4º maior destino de investimentos estrangeiros, em 2020 houve uma retração, mas em 2021 já houve uma melhora. Eu não consigo ver o Brasil fora do top 5 de investimentos estrangeiros. Todo mundo presta atenção aos ciclos eleitorais. Eu diria que as potencialidades brasileiras são um chamariz muito mais importante que as conjunturas da política brasileira”, disse.

Assista abaixo à entrevista na íntegra com Marcos Troyjo: