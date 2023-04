PT e aliados querem ‘reverter a narrativa’ com CPMI de 8 de Janeiro, diz Marcel van Hattem

Deputado federal participou do programa ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira, 24, e debateu sobre atuação do STF, direito à manifestação, MST e outros temas da política brasileira

Divulgação/ Jovem Pan News Marcel van Hattem participou do programa nesta segunda-feira, 24, para debater temas da política brasileira



Na noite desta segunda-feira, 24, o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Marcel Van Hattem (Partido Novo), participou do programa Direto ao Ponto e falou sobre a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os atos de 8 de Janeiro, em Brasília. Voz forte da direita, Marcel foi duro em suas críticas ao governo federal sobre a atuação dos agentes da GSI durante as depredações aos prédios públicos. “Vejo muitas pessoas preocupadas com a possibilidade da CPMI ser liderada ou presidida por relator do governo. A verdade é que o governo perdeu a primeira batalha, que é a instalação da CPMI. O governo agora diz que quer [a CPMI] após as vergonhosas imagens divulgadas, fica nítido que o PT e seus aliados mais próximos querem tentar reverter a narrativa, contar uma série de falsidades como é da tradição deles para fazer parecer que, tudo o que aconteceu ali no âmbito do GSI, teve influência do governo que já tinha deixado o poder. A segunda batalha que o PT não quer perder é essa de comandar a CPMI e nós temos que continuar trabalhando para manter nos trilhos da verdade o trabalho da CPMI que precisa ter todos os âmbitos do cenário político brasileiro”, explicou. Segundo Marcel, existe a tendência de julgamento independente.

O deputado pontuou que a violência em protestos é algo muito ligado à esquerda e funciona como um “projeto” para conseguir mais poder. “Se confirmar tudo que parece estar registrado em imagens, que grande parte dessa depredação, foi patrocinado por quem estava lá a serviço da esquerda é só mais uma prova de que eles estão mais interessados em manter o poder do que de fato o bem do país”, comentou. Questionado se o presidente Lula pode sofrer um impeachment após a CPMI, Marcel foi enfático. “Se essa hipótese for confirmada, o Lula não tem a menor condição de se manter no poder. Sinceramente, não tem como ele dizer que não sabia. Ele disse em entrevista que teve acesso a todas as imagens. Ele viu, mas não percebeu que o G. Dias estava implicado? É muito incompetência ou muita má-fé. As investigações vão acabar levando às informações corretas. Eu afirmo que o governo, sem dúvida, foi omisso e contribuiu para que a depredação fosse maior”, disparou.

Assista à entrevista na íntegra: