Reveja a entrevista com Cabo Anselmo no ‘Direto ao Ponto’

Ex-militar, que morreu na noite desta terça-feira, 15, foi o entrevistado do programa no dia 10 de maio de 2021

Arte/Jovem Pan

No dia 10 de maio do ano passado, o programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, entrevistou José Anselmo dos Santos, o cabo Anselmo, líder da Revolta dos Marinheiros, um motim de oficiais de baixa patente da Marinha que eclodiu em março de 1964 e acendeu o pavio para a derrubada do presidente João Goulart. Após os militares tomarem o poder, Anselmo foi expulso das Forças Armadas, exilou-se, entrou para o grupo guerrilheiro VAR-Palmares e, finalmente, virou agente duplo, entregando informações dos seus colegas de militância de esquerda às forças de repressão. Anselmo morreu aos 80 anos, na noite desta terça-feira, 15. A informação foi confirmada por Jorge Serrão, colunista da Jovem Pan. O ex-militar concedeu entrevista ao apresentador Augusto Nunes e à bancada formada por J.R.Guzzo, colunista da “Revista Oeste”, do “Estadão” e da “Veja”, Roberto Cabrini, jornalista da Rede Record, Jorge Serrão, comentarista do programa “3 em 1”, da Jovem Pan, e Bruna Torlay, diretora de redação da revista “Esmeril”. O programa vai ao ar às segundas-feiras, a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Reveja o programa: