Reveja a entrevista com Roberto Jefferson no ‘Direto ao Ponto’

Arte/Jovem Pan Roberto Jefferson é ex-deputado e presidente nacional do PTB



O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 6, reexibirá a entrevista com o ex-deputado e presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson. Aliado do governo de Jair Bolsonaro, ele tornou-se nacionalmente conhecido em 2005, ao denunciar o esquema do mensalão, montado no Congresso Nacional pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Jefferson está preso desde 13 de agosto suspeito de participar de uma milícia digital que patrocina atos antidemocráticos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ordenou a prisão, o ex-deputado “incitou a prática de crimes (invasão ao Senado Federal, agressão a agentes públicos e/ou políticos etc) e ofendeu a dignidade e o decoro de ministros do STF, senadores integrantes da CPI da Covid-19”. Nesta segunda-feira, Moraes autorizou a transferência de Jefferson da prisão para um hospital particular. O presidente do PTB tem quatro tipo de cânceres e infecção urinária, entre outras doenças.

