Roberto Mangabeira Unger destrincha cenário político brasileiro e vê país ainda na ‘mediocridade’

Filósofo e ex-ministro dos governos Lula e Dilma, participou do programa ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira e debateu sobre economia e as diferenças entre esquerda e direita na política

Roberto Mangabeira Unger, ex-ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República nas gestões de Lula (2007 a 2009) e Dilma Rousseff (2015) participou do programa ‘Direto ao Ponto‘ desta segunda-feira, 14, para falar sobre o atual governo e economia. Durante toda a entrevista, Unger afirmou não ser de direita ou esquerda e foi questionado sobre essas definições. “Agora esquerda significa quem prioriza a igualdade dentro do arcabouço institucional existente. Se você junta esse suposto compromisso igualitário com a passividade institucional qual é o saldo? O saldo é justificar a ênfase em políticas compensatórias, não é mudança estrutural. Os esquerdistas hoje no mundo são os idealizadores do que supostamente é inevitável. A direita são os que priorizam a liberdade com o mesmo pano de fundo institucional. Qual deve ser o contraste? Há uma diferença no método e, na prática”, explicou o filósofo. “Há uma inquietude no mundo e está sob o jugo da ditadura da não alternativa. Vemos isso claramente no Brasil. Até recentemente o discurso era do social, até o surgimento dessa nova direita, todo mundo na política brasileira fingia ser de centro-esquerda. Aí surge um país inconformado com isso”, completou. Esse seria uma das razões para a mediocridade existente no país.

Confira a entrevista na íntegra: