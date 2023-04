Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, é o convidado do Direto ao Ponto da próxima segunda-feira

Programa é exibido a partir das 21h30 e apresentado por Adalberto Piotto

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados



O programa “Direto ao Ponto“, da Jovem Pan News, recebe na próxima segunda-feira, 10, às 21h30, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia. Adalberto Piotto, juntamente com os convidados Evandro Cini, apresentador e jornalista da Jovem Pan, Luis Arthur Nogueira, jornalista e economista da Jovem Pan, Rachel Sheherazade, jornalista, e Marco Vinholi, Diretor Técnico do Sebrae SP, debatem o atual cenário político brasileiro. Durante o programa, serão abordados fatos relevantes do período em que Maia esteve à frente da Câmara dos Deputados, bem como perspectivas para o futuro. Nesta nova temporada, o “Direto ao Ponto” tem se consolidado como um espaço para discussões relevantes, recebendo nomes de peso da política nacional. Entre os convidados que já marcaram presença no programa estão Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, João Doria e Michel Temer, que esteve na última edição do programa e falou sobre a possível revogação de reformas de seu governo, entre outros assuntos.